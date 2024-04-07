Hakkari\'de Yan Yatan Kamyonet Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Kamyon ile Otomobil Çarpışması Sonucu 2 Genç Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da meydana gelen feci kazada, kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada Fırat Yılmaz ve Furkan Geyik isimli 2 genç arkadaş hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gençler kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.