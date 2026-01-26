Kayarken belediye otobüsünün altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Keklik Pınar Mahallesi'nde kayarken belediye toplu taşıma otobüsünün altında kayarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Lezgin Erdal, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Keklik Pınar Mahallesi yolunda arkadaşlarıyla birlikte kızakla kayan Erdal, seyir halindeki belediye otobüsünün altına girmiş, ambulansla kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ve dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından Lezgin Erdal'ın cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze törenine Erdal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kentte derin üzüntüye neden olan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - HAKKARİ