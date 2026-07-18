Hakkari'de Kaybolan Dağcı İçin Arama Başlatıldı

Hakkari Valiliği, merkez Kırıkdağ Süpha Dürek zirve tırmanışı sırasında kaybolan Yüksel Işık'ı arama çalışmalarının, ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonunda aralıksız şekilde devam ettiğini açıkladı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari merkez Kırıkdağ Bala Yaylası mevkiinde Süpha Dürek zirve tırmanışı sırasında kaybolan Yüksel Işık'ı arama çalışmaları, ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonunda, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

Sürece dair güncel gelişmelerin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"14 Temmuz 2026 saat 20.55'te vatandaşımız Yüksel Işık'ın kaybolduğu ihbarının alınması üzerine, bölgeye ivedilikle AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edilmiştir. İlk gün yürütülen çalışmalarda bölgeye ivedilikle görüntüleme sistemi desteği ile alan taraması yapılmıştır. 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 05.30'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan baz istasyonu verileri doğrultusunda, çalışmalar son baz noktası alınarak bu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırılmış; ayrıca Van İl AFAD Müdürlüğü'nden 5 kişilik uzman dağcı ekip de çalışmalara dahil edilmiştir. 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.25 ve sonrası yürütülen saha faaliyetleri neticesinde saat 10.25 sularında, yaklaşık 3 bin 160 metre rakımda kayıp şahsın son kamp yaptığı alana ulaşılmıştır. Yapılan detaylı çevre taramasında herhangi bir iz veya emareye rastlanmaması üzerine arama alanı genişletilmiştir. Hakkari Valimiz İbrahim Taşyapan arama sahasına gelerek incelemelerde bulunmuş çalışmaların son durumu hakkında ilgililerden kapsamlı bilgi almıştır. Saat 20.00 itibarıyla yüksek rakım, havanın kararması ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle çalışmalara ara verilmiştir."

Açıklamanın devamında, "16 Temmuz 2026; sabahın ilk ışıklarıyla başlayan arama çalışmaları kapsamında, saat 07.30 sularında 3 bin 400 metre rakımdaki buzul alanına ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde şahsa ait bir bulguya ulaşılamamıştır. Yüksek riskli ve zorlu arazi şartları nedeniyle akşam saatlerinde çalışmalara yeniden ara verilmiş; zirve tırmanışını ve arama faaliyetlerini desteklemek amacıyla Diyarbakır ve Erzurum AFAD Birlik Müdürlüklerinden takviye ekipler talep edilmiştir. 17 Temmuz 2026 tarihinde bölgede mevcut bulunan AFAD, JAK ve güvenlik korucuları ekiplerine, Diyarbakır ve Erzurum Birlik Müdürlüklerinden gelen takviye ekipler katılmıştır. 18 Temmuz 2026 tarihi sabah saat 04.30 itibarıyla, genişletilmiş uzman ekipler, güvenlik korucuları, yerel rehberler ile kamp alanından, zirve tırmanışı gerçekleştirilerek Saat 11.10 sularında kayıp dağcımıza ait olduğu düşünülen ipler ve teknik malzemeler 3 bin 894 metrede bulunmuş, arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Teknik ekiplerin yaptığı son değerlendirmelerde mevcut izlerin bulunduğu bölgede lider tırmanış teknik ve imkanlarının kullanılarak ilgili alanlarda yüksek uçurum, Buzul dağı kısmında arama yapılması kararlaştırılmış, Bursa ve Sakarya AFAD İl Müdürlüklerimizden uzman ekipler de talep edilmiştir. Sahada toplam farklı kamp alanlarında 65 personel ve gönüllü, 2 İHA, 5 dron, 14 araç ile arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Devletimizin tüm imkanları vatandaşımıza sağ salim ulaşmak adına seferber edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ