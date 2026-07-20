Hakkari\'de Kaybolan Dağcı Yüksel Işık\'ın Cansız Bedeni Bulundu

Hakkari'de Süpha Dürek Zirvesi'ne tırmanış yaptığı sırada kaybolan Bursalı dağcının cansız bedenine günler süren çalışmalar sonucu ulaşıldı. Yaklaşık 700 metrelik dik kayalıktan iplerle indirilen cenaze, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Bala Yaylası'nda bulunan Süpha Dürek Zirvesi'ne tırmanış yaptığı sırada kaybolan Bursalı emekli astsubay ve dağcı Yüksel Işık'tan acı haber geldi. Günlerdir sürdürülen yoğun arama-kurtarma çalışmalarının ardından Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarında 18 Temmuz günü saat 11.10 sıralarında yaklaşık 3894 rakımda Yüksel Işık'a ait olduğu değerlendirilen ipler ve teknik tırmanış malzemelerinin bulunması üzerine çalışmalar söz konusu bölgede yoğunlaştırıldı. Arama faaliyetlerine 65 personel ve gönüllü, 2 İHA, 5 dron ve 14 araç destek verdi. Yoğun çalışmalar sonucunda ulaşılan Yüksel Işık'ın cenazesi, bugün yaklaşık 700 metrelik dik kayalık alandan ip sistemleri kullanılarak aşağı indirildi. Ardından dağcılar tarafından sırtta taşınarak Gezre bölgesine ulaştırılan cenaze, buradan helikopterle askeri kışlaya, oradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Zorlu tahliye operasyonunda dağcılar Naci Ertunç, Beşir Tertemiz, Barış Adıyaman, Bursa Dağcı Ekibi'nden Mustafa Fıcıcı, Halit Çeşit, Ömer Faruk Kaya ile bir köy korucusunun görev aldığı öğrenildi.

Görevli ekipler tarafından dron ile dağcının düştüğü sarp nokta, karlı arazi ve bulunduğu bölge görüntülenirken, Yüksel Işık'ın bedenine bağlı tırmanış ipinin hala yerinde olduğu görüldü. Emekli astsubay olan Yüksel Işık'ın Hakkarili dağcı ve doğasever Ramazan Akbaş'ın da damadı olduğu öğrenildi. Kentte yakından tanınan ve sevilen bir isim olan Işık'ın hayatını kaybetmesi, başta dağcılık camiası olmak üzere Hakkari'de büyük üzüntüye neden oldu.

Yüksel Işık'ın cenazesinin Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmesi bekleniyor. - HAKKARİ