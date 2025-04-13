Hakkari'de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları 4. Güne Girdi - Son Dakika
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Hakkari'de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları 4. Güne Girdi

Hakkari\'de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları 4. Güne Girdi

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde 10 Nisan'dan bu yana kaybolan 60 yaşındaki Feleknaz Keskin için başlatılan arama çalışmaları 4. gününde de sonuç vermedi. AFAD ve dalgıç polislerin katıldığı aramalar, bölgedeki umudu canlı tutmak için devam ediyor.

13.04.2025 18:42  Güncelleme: 18:55
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Hakkari'de 10 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 60 yaşındaki kadını bulmak için başlatılan arama çalışmaları 4. gününde de sonuç vermedi.

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde 10 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 60 yaşındaki Feleknaz Keskin'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları, 4. gününde de yoğun şekilde sürdürüldü. Siirt'ten AFAD ekibi ve Van'dan da dalgıç polislerin katıldığı aramalar, Zap Vadisi'ne kadar ilerledi. Karadan da titizlikle tarama yapılarak, kaybolan kadını bulmak için tüm ekipler seferber oldu. Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve aşiret lideri Fatih Keskin de arama kurtarma faaliyetlerine katılarak, kaybolan kadının bulunması için destek verdi. Yürütülen çalışmalara rağmen Feleknaz Keskin'i bulmak için başlatılan arama faaliyeti 4. gününde de sonuç vermedi.

Yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiği bölgede umudun kaybolmaması ve Keskin'in bir an önce bulunması için herkesin elinden geleni yaptığını bildirdi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları 4. Güne Girdi - Son Dakika

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