Kızakla kayarken otobüsün altına giren çocuk hayatını kaybetti

25.01.2026 16:14  Güncelleme: 16:33
Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde kızakla kayarken bir belediye otobüsünün altına giren 11 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde kızakla kaydığı sırada belediyeye ait toplu taşıma otobüsünün altına giren 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, mahalle yolunda arkadaşlarıyla birlikte kızakla kayan çocuk, seyir halindeki belediye otobüsünün altına girdi. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, belediye yetkilileri de kamuoyuna açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, olay anına ait görüntülerin incelendiği belirtilerek, otobüsün yokuş yukarı çıktığı sırada hızının yaklaşık 13 kilometre, virajı dönerken ise 8 kilometreye kadar düştüğü ifade edildi. Yetkililer, aracın düşük hızda olması nedeniyle kısa sürede durabildiğini, ancak çocuğun kayarak otobüsün altına girdiğini bildirdi.

Belediye yetkilileri açıklamasında, "Çok üzücü bir durum. Görüntülerde de görüldüğü üzere aracımız düşük hızda seyrediyor. Çocuğumuzun kayarak otobüsün altına girmesi sonucu elim bir kaza yaşandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

