Hakkari'de Köprüden Düşen Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu

Hakkari'de bahçe işleri için tarlasına giden H. İbrahim Keskin isimli vatandaş, köprüden geçmek isterken düştüğü Katramas Deresi'nden cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki H. İbrahim Keskin, Pirodan mevkiinde bulunan bahçesine giderken Katramas Deresi üzerindeki köprüden geçeceği sırada dengesini kaybederek dereye düştü. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelerek arama çalışması başlatan AFAD ekipleri, saatler sonra Keskin'in cansız bedenini düştüğü yerin 4 kilometre ilerisinde buldu. - HAKKARİ
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