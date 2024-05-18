Hakkari'de koyun yüklü tırın devrilmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu - Son Dakika
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Hakkari'de koyun yüklü tırın devrilmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu

Hakkari\'de koyun yüklü tırın devrilmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu

Hakkari'nin Üzümcü köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Şırnak'tan gelen koyun yüklü tır devrildi. Kazada tır şoförü yaralanırken, 300 koyun telef oldu. Olayı gören köy sakinleri, yardım ekiplerine haber verdi. Kurtulan koyunlar otlak alanda koruma altına alındı ve soruşturma başlatıldı.

18.05.2024 11:19
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Hakkari'de koyun yüklü tırın devrilmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'tan gelen koyun yüklü tır, Hakkari merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Üzümcü köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. İsmi öğrenilemeyen tır şoförü yaralanırken, dorsedeki 300 koyun etrafa saçıldı. Onlarca koyunun telef olduğu kazayı gören köy sakinleri, AFAD ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada kurtulan koyun sürüsü otlak alanda koruma altına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de koyun yüklü tırın devrilmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu - Son Dakika

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