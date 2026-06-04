Hakkari'de Minibüs Kazası: Sürücü Yardım Bekledi - Son Dakika
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Hakkari'de Minibüs Kazası: Sürücü Yardım Bekledi

Hakkari\'de Minibüs Kazası: Sürücü Yardım Bekledi
04.06.2026 10:48
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Hakkari'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Zap Suyu'na uçan minibüsünde saatlerce yardım bekledi.

Hakkari'de dün gece direksiyon hakimiyetini kaybederek Zap Suyu'na uçan sürücü, yan yatan minibüsün üzerine çıkarak saatlerce yardım bekledi. Sabah şantiye çalışanları tarafından fark edilen sürücü, iş makinelerinin desteğiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün gece Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Erzık mevkiinde meydana geldi. Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek minibüsüyle Zap Suyu'na uçtu. Kazada araç su içerisinde yan yatarken, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak devrilen aracın üzerine çıktı. Gece boyunca soğuk hava ve zorlu şartlara rağmen yardım bekleyen sürücü, sabahın ilk ışıklarıyla bölgede faaliyet gösteren şantiye personeli tarafından fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, şantiye çalışanları iş makinelerinin desteğiyle sürücüyü bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkardı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde yapılan ilk kontrollerin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanmadığı öğrenilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de Minibüs Kazası: Sürücü Yardım Bekledi - Son Dakika

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