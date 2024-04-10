Hakkari'de sel nedeniyle dereye düşen vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hakkari'de sel nedeniyle dereye düşen vatandaş hayatını kaybetti

Hakkari\'de sel nedeniyle dereye düşen vatandaş hayatını kaybetti

Hakkari'nin Durankaya beldesinde yaşanan sel felaketi sonucunda, dereye düşen bir vatandaş hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Ali Üzüm isimli vatandaşın ayağının kayması sonucu dereye düştüğü ve sel sularıyla sürüklenerek hayatını kaybettiği belirtildi. Üzüm'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından Durankaya beldesinde defnedilecek.

10.04.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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Hakkari'nin Durankaya beldesinde sel nedeniyle debisi yükselen dereye düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde Durankaya beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ali Üzüm isimli vatandaş, küçükbaş hayvanlarına ot götürürken ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştü. Sel nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılan Üzüm, yakınları tarafından çıkarılarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Üzüm'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından Durankaya beldesine götürüp toprağa verileceği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de sel nedeniyle dereye düşen vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

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