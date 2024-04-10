Hakkari\'de sel nedeniyle dereye düşen vatandaş hayatını kaybetti

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Hakkari'nin Durankaya beldesinde sel nedeniyle debisi yükselen dereye düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde Durankaya beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ali Üzüm isimli vatandaş, küçükbaş hayvanlarına ot götürürken ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştü. Sel nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılan Üzüm, yakınları tarafından çıkarılarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Üzüm'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından Durankaya beldesine götürüp toprağa verileceği belirtildi. - HAKKARİ