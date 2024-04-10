Hakkari\'de sel nedeniyle dereye düşen vatandaş hayatını kaybetti

Hakkari'nin Durankaya beldesinde sel nedeniyle debisi yükselen dereye düşen vatandaş hayatını kaybetti.
Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde Durankaya beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ali Üzüm isimli vatandaş, küçükbaş hayvanlarına ot götürürken ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştü. Sel nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılan Üzüm, yakınları tarafından çıkarılarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Üzüm'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından Durankaya beldesine götürüp toprağa verileceği belirtildi. - HAKKARİ
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada, araçta başka kişi olup olmadığı ise araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşlı bir adam, bayram namazını kılarken fenalaşarak hayatını kaybetti. Camide namaz sırasında rahatsızlanan adam için sağlık ekipleri müdahale etti, ancak tüm çabalara rağmen adam kurtarılamadı.
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Bursa'da bayram namazı kılmak için gittiği camide kalp krizi geçiren Ehliman Bayram, hayatını kaybetti.
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