Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, ilçe merkezine bağlı Üzümlü köyü yolunda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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