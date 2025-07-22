Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda 14 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri titiz çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyonda 14 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs tespit edilmiş olup adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilogram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?