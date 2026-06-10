Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 626 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 626 Kg Ele Geçirildi

Hakkari\'de Uyuşturucu Operasyonu: 626 Kg Ele Geçirildi
10.06.2026 15:00
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Hakkari'de JİHA destekli operasyonda 626 kg uyuşturucu ile 4 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli düzenlenen operasyonlarda 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve yakalanan 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu JİHA destekli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin ve 39 kilogram asit anhidrit (ham madde) olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"Zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Jandarma, Hakkari, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 626 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika

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