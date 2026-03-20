Hakkari'de Yağışlar Ev Çöktürdü
Hakkari'de Yağışlar Ev Çöktürdü

Hakkari\'de Yağışlar Ev Çöktürdü
20.03.2026 15:31
Hakkari'de yağışlar nedeniyle bir ev çöktü, 3 kişilik aile bayramda evsiz kaldı.

Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle tek katlı toprak bir ev çöktü, 3 kişilik aile bayram gününde evsiz kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Medrese Mahallesi Şahinler Semti'nde meydana geldi. Süleyman Şahin'e ait tek katlı toprak ev, sabah saatlerinde kimsenin evde bulunmadığı bir sırada yağışlara daha fazla dayanamayarak çöktü.

Evde yaşayan 3 kişilik Şahin ailesi, olay sırasında evde bulunmadıkları için faciadan kıl payı kurtuldu. Çökme sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, aile geçici olarak yakınlarının yanına yerleşmek zorunda kaldı.

Ev sahibi Süleyman Şahin, dar gelirli bir aile olduklarını belirterek, evlerinin zaten kötü durumda olduğunu ve yağışlar nedeniyle yıkıldığını söyledi. Şahin, "Kaldığımız ev zaten çok eskiydi, imkanlarımız olmadığı için kiraya da çıkamadık. Sabah misafirliğe gitmiştik, döndüğümüzde evimizin çöktüğünü gördük. O an evde olsaydık enkaz altında kalabilirdik. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" dedi.

Bayram gününde mağdur olduklarını ifade eden Şahin, yetkililerden ve hayırseverlerden destek beklediklerini dile getirerek, "Evimizi yeniden yapacak gücümüz yok. Çalışanımız da yok. 3 nüfuslu bir aileyiz. Bayramda açıkta kaldık. Yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hakkari, evsiz, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de Yağışlar Ev Çöktürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Hakkari'de Yağışlar Ev Çöktürdü - Son Dakika
