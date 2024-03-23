Hakkari'de Yağışlar Nedeniyle Hasar Gören Ev Boşaltıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Yağışlar Nedeniyle Hasar Gören Ev Boşaltıldı

Hakkari\'de Yağışlar Nedeniyle Hasar Gören Ev Boşaltıldı

Hakkari'de meydana gelen yağışlardan dolayı hasar gören bir ev boşaltıldı. Evde meydana gelen toprak kayması nedeniyle evi tahliye kararı alındı. Ev sahibi, evinin yeniden yapılması için destek beklediğini belirtti.

23.03.2024 20:59  Güncelleme: 21:03
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Hakkari'de meydana gelen yağışlardan dolayı hasar gören bir ev boşaltıldı.

Berçelan Mahallesi'nde 7 nüfuslu Bayrı ailesinin kaldığı iki katlı toprak ev, meydana gelen toprak kaymasından dolayı hasar gördü. Bölgeye gelen AFAD ve belediye teknik ekibi, evde incelemelerde bulunarak evi tahliye kararı aldı. Evi boşaltılan Bayrı ailesi yakınlarının yanına yerleşti. Agit Bayrı, "Berçelan Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Son günlerde meydana gelen küçük depremler nedeniyle evde çatlamalar meydana geldi. Artan yağışlarda daha fazla dayanamayan iki katlı toprak evimiz, alt kısımlarda meydana gelen toprak kayması nedeniyle kaymaya başladı. Evin içi ve dış kısmı kullanılamaz hale geldi. Evde inceleme yapan AFAD ve belediye ekipleri evi mühürleyerek tahliye etmemi istediler. Evi boşaltarak yakınlarımın yanına yerleştim. Yetkililer ve hayırsever vatandaşlardan evimin yeniden yapılması için destek bekliyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Yağışlar Nedeniyle Hasar Gören Ev Boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de Yağışlar Nedeniyle Hasar Gören Ev Boşaltıldı - Son Dakika
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