Hakkari\'de yağışlı havada minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yağışlı havadan dolayı kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari- Van kara yolu üzerindeki ikinci tünel mevkiinde meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu 65 AAG … plakalı minibüs, havanın yağışlı olmasından dolayı kayarak takla attı. Araçtaki 3 kişi çevrede bulunanlar tarafından hafif yaralı olarak minibüsten çıkartıldı. - HAKKARİ