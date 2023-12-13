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Hakkari'de yağışlı havada minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hakkari'de yağışlı havada minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı

Hakkari'de yağışlı havadan dolayı kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 3 kişi hafif yaralandı.

Hakkari\'de yağışlı havada minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı
13.12.2023 - 15:20,
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yağışlı havadan dolayı kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari- Van kara yolu üzerindeki ikinci tünel mevkiinde meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu 65 AAG … plakalı minibüs, havanın yağışlı olmasından dolayı kayarak takla attı. Araçtaki 3 kişi çevrede bulunanlar tarafından hafif yaralı olarak minibüsten çıkartıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de yağışlı havada minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de yağışlı havada minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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