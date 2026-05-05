Hakkari'de Yangın: Bir Aile Evsiz Kaldı
Hakkari'de Yangın: Bir Aile Evsiz Kaldı

Hakkari'de Yangın: Bir Aile Evsiz Kaldı
05.05.2026 18:49
Geçimli köyünde çıkan yangında Lokman Ölmez'in evi yandı, 9 kişilik aile komşularına sığındı.

Hakkari'nin Geçimli köyünde gece saatlerinde çıkan yangın bir aileyi evsiz bıraktı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Geçimli köyünde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. 9 nüfuslu Lokman Ölmez'e ait ev, soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangını fark eden aile fertleri can havliyle kendilerini dışarı atarak faciadan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. 4'ü öğrenci olan 9 kişilik Ölmez ailesi, yaşadıkları büyük felaketin ardından yakınlarının yanına sığınmak zorunda kaldı.

İşsiz olduğunu belirten Lokman Ölmez, "Evimiz tamamen yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Açıkta kaldık. Hayırsever vatandaşlardan destek bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

