Hakkari\'de Yangın: Bir Aile Evsiz Kaldı

Hakkari'nin Geçimli köyünde gece saatlerinde çıkan yangın bir aileyi evsiz bıraktı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Geçimli köyünde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. 9 nüfuslu Lokman Ölmez'e ait ev, soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangını fark eden aile fertleri can havliyle kendilerini dışarı atarak faciadan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. 4'ü öğrenci olan 9 kişilik Ölmez ailesi, yaşadıkları büyük felaketin ardından yakınlarının yanına sığınmak zorunda kaldı.

İşsiz olduğunu belirten Lokman Ölmez, "Evimiz tamamen yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Açıkta kaldık. Hayırsever vatandaşlardan destek bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ