Hakkari\'de bir haftada 4 eve yılan girdi

Hakkari'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılanlar yerleşim alanlarında daha sık görülmeye başladı.

Son günlerde evlere giren yılanlar nedeniyle vatandaşlar tedirgin olurken, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri peş peşe gelen ihbarlara müdahale ediyor. Edinilen bilgilere göre, son bir hafta içerisinde kent merkezinde 4 eve giren yılanlar itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak güvenli şekilde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Son olayda ise Dağgöl Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, V.T. isimli vatandaşın evine iki yılanın girdiği bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları detaylı arama sonucunda her iki yılanın yerini tespit etti.

Ekipler tarafından kontrollü şekilde yakalanan yılanlar, yerleşim alanından uzak doğal yaşam alanına bırakıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri hızlı müdahalelerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ