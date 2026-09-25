Hakkari Yüksekova\'da anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Güngör Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Boş arazideki anızların bilinmeyen bir sebeple tutuşması üzerine alevler kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.