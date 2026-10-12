Hakkari Yüksekova\'da iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgayla ilgili inceleme başlattı.