Hakkari Yüksekova'da iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü ve 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle durdurulan kavgada yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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