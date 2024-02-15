Hakkari Yüksekova'da Karın Ağırlığına Dayanamayan Ağıl Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Karın Ağırlığına Dayanamayan Ağıl Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu

Hakkari Yüksekova\'da Karın Ağırlığına Dayanamayan Ağıl Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünde karın ağırlığına dayanamayan bir ağıl çöktü. Olay sonucunda 20 koyun telef oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı.

15.02.2024 15:08
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan ağıl çökerken, 20 koyun ise altında kalarak telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasında meydana geldi. Bölgede dün başlayan ve kalınlığı 2 metreyi geçen karın ağırlığına dayanamayan Ekrem Kozay isimli vatandaşın ağılı çöktü. Yaşanan çökme sonucu 20 koyun telef oldu.

Öte yandan, yoğun kar yağışından sonra ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari Yüksekova'da Karın Ağırlığına Dayanamayan Ağıl Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da Karın Ağırlığına Dayanamayan Ağıl Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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