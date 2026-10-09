Hakkari Yüksekova'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kamyonet kasasında bulundu - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kamyonet kasasında bulundu

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Hakkari Yüksekova\'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kamyonet kasasında bulundu
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Yüksekova'nın Güngör Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında kaybolan 6 yaşındaki çocuk, 10 saat süren arama çalışmalarının ardından bir kamyonetin kasasında uyurken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk ailesine teslim edildi, mahallede büyük sevinç yaşandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan ve 10 saatlik endişeli bekleyişin ardından bir kamyonetin kasasında uyuduğu fark edilen 6 yaşındaki Efe Onay'ın bulunması, mahallede büyük bir sevinç yaşattı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçenin Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasının çalıştığı binanın yanında park halindeki kamyonetin kapısının açık kalmasını fırsat bilen minik Efe, araçtan inerek dışarı çıktı ve kısa sürede yönünü kaybederek gözden kayboldu. Çocuğun kamyonetin yanında olmadığını fark eden babası ve beraberindekiler, durumu anında fark ederek büyük bir telaş yaşadı. Çevrede yapılan ilk kontrollerden sonuç alınamayınca aile, durumu mahalle sakinlerine, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ve mahalle sakinleri, Efe'yi bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Aile ve vatandaşlar, sokak sokak dolaşarak küçük çocuğu aradı. 10 saat süren arama çalışmalarının ardından Gürkan Çakto isimli bir vatandaş, kayıp ihbarındaki eşkalleri değerlendirerek çevredeki araçları kontrol etmeye başladı. Sokaktaki kamyoneti inceleyen Çakto, aracın kasasında uyuyan bir çocuk fark etti.

Çocuğa yaklaşarak ismini soran ve "Efe" yanıtını alan duyarlı vatandaş, durumu hemen fotoğrafla karşılaştırarak doğruladı ve çevredekileri seslenerek bilgilendirdi. Olay yerine koşan kalabalık, minik Efe'nin sağ salim bulunduğunu görünce büyük bir rahatlama yaşadı ve sevinç gözyaşları döktü.

Efe'yi bulan Gürkan Çakto, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

"Biz evde oturuyorduk. Haberlerde gördük, biz de aramak için çıktık evden. Geldim bu arabaya baktım, bir çocuk vardı içinde. İsmini falan sordum, 'Efe' dedi. Fotoğrafa baktım aynı. Ben de millete seslendim oradan. Çok sevindim bunu bulduğuma. Durumu iyiydi galiba, yorgunluktan uykuya dalmıştır. Bulunmasıyla bütün millet büyük sevinç yaşadı. Allah bir daha kimseye bu tür korkuları yaşatmasın."

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük Efe, ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıYüksekova3. SayfaHakkariGüncelÇocukYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kamyonet kasasında bulundu - Son Dakika
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