Samsun'da hakkında 10 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkında 10 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?