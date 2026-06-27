Şanlıurfa'da hakkında 20 yıl 7 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "başkasını bir malı teslim veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan hakkında 20 yıl 7 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hakkında 20 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?