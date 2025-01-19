Haksız Trafik Cezasına İtiraz - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Haksız Trafik Cezasına İtiraz

Haksız Trafik Cezasına İtiraz

Samsun'da yaşayan Erkan Eren, Altınordu'da yazılan haksız trafik cezasını yargıya taşıdı.

19.01.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da yaşayan Erkan Eren, Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletinin plakasına yazılan cezayı yargıya taşıdı. Eren, söz konusu tarihte motosikletinin şehir içinde olduğunu, Altınordu'ya gitmediğini ifade etti.

Samsun'da ikamet eden Erkan Eren'in 52 AEZ 875 plakalı motosikletine Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki polis uygulamasında kasksız olduğu ve polisin dur ihtarına uymayıp kaçtığı iddiasıyla 2 bin 196 TL idari para cezası yazıldı. Trafik cezası tutanağı kendisine ulaşan Erkan Eren şoke oldu. Trafik cezasının yazıldığı tarihte motosikletinin Samsun dışına hiç çıkmadığını belirten Eren, cezanın iptal edilmesi talebiyle Ordu 1. Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu. Ancak Erkan Eren'in bu itirazı sulh ceza hakimliğince reddedildi.

Erkan Eren, mahkemenin kararına da itiraz ederek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Ordu 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının kanun yararına bozulması için başvuruda bulundu. Erkan Eren, "Cezanın yazıldığı gün motosikletim Samsun dışına hiç çıkmadı. Samsun'daki evimin önünde park halinde. Ordu Emmiyeti Kent Güvenlik Sistemi kameraları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Ordu'nun Altınordu ilçesinde o tarihte olup olmadığımı cep telefonu baz istasyonu sinyalinden tespit edebilirdi. Gerek emniyet, gerek ise sulh ceza hakimliği bunları dikkate almadı. Cezayı ödedim ancak zoruma giden haksız olarak yazılan ceza. Bu konuda yetkililerden adalet istiyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Altınordu, Olaylar, 3-sayfa, trafik, samsun, Güncel, Hukuk, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haksız Trafik Cezasına İtiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
17:06 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
10:37 Satılık daire ilanında yazılanlar ’’pes’’ dedirtti Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti
10:29 Trump kendi adından bile para kazanacak Trump kendi adından bile para kazanacak
10:24 Feyza Civelek ’Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaryosunu ifşa etti Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaryosunu ifşa etti!
10:17 Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 18:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: Haksız Trafik Cezasına İtiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.