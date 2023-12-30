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Halatı kopan yük asansörü 5 çocuk babasını hayattan kopardı - Son Dakika
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Halatı kopan yük asansörü 5 çocuk babasını hayattan kopardı

Gaziantep'te halatı kopan yük asansörünün altında kalan 5 çocuk babası, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Halatı kopan yük asansörü 5 çocuk babasını hayattan kopardı
30.12.2023 - 23:59,
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Halatı kopan yük asansörü 5 çocuk babasını hayattan kopardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te halatı kopan yük asansörünün altında kalan 5 çocuk babası, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 11 Aralık 2023 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi GATEM Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk babası Ahmed Türkmen (45), yük indirdiği sırada halatı kopan yük asansörünün altında kaldı. Olay sonrası Türkmen ağır yaralandı. Ağır yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede 19 gündür yaşam savaşı veren Ahmed Türkmen, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkmen'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Aralık, İş Kazası, Ölüm, Soruşturma, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

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