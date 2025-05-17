Hale Soygazi siber saldırıya uğradı - Son Dakika
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Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Yeşilçam dünyasının en güzel kadınlarından biri olan usta sanatçı Hale Soygazi'nin Instagram hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Hesabı üzerinden takipçilerden para talep edilen Soygazi, "Yılların emeği gitti. Böyle oyunlara gelmeyin" diyerek dikkatli olunması çağrısında bulundu.

17.05.2025 13:47
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HABERLER.COM \ ÖZEL

Türk sinemasının duayen isimlerinden Hale Soygazi, dolandırıcıların hedefi oldu. Usta sanatçının Instagram hesabı, kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi. Yaşanan talihsiz olayın ardından Soygazi, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

"YILLARIN EMEĞİ GİTTİ, İNSANLARDAN PARA TALEP EDİLMİŞ"

Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Hale Soygazi, hesabının dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini şu sözlerle anlattı: "Kötü niyetli insanlar sanat dünyasına dadanmış durumdalar. Hesabım dolandırıcıların hedefi oldu. Bana mesaj attılar; bağlantıya tıklamazsam hesabımın kapanacağı yazıyordu. Ben de gerçekten Instagram tarafından atılan bir mesaj sandım. Tıklayınca hesabım ele geçirildi. Şimdi hesabımı geri almaya çalışıyoruz. Yılların emeği var."

Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Soygazi, hesabını ele geçiren kişilerin kendi adıyla takipçilerine ulaşarak banka hesap numaraları paylaştıklarını ve para talep ettiklerini belirtti.

"BÖYLE OYUNLARA GELMEYİN"

Hale Soygazi, takipçilerine önemli bir uyarıda bulundu: "Sevenlerimden ricam, böyle oyunlara gelmeyin. Benim adıma gelen hiçbir para talebine inanmayın. Hesabımın geri alınması için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca ilerleyen günlerde hukuksal olarak da mücadele vereceğim."

SANATÇILARA YÖNELİK TEHLİKE ARTIYOR

Uzmanlar, özellikle yüksek takipçili hesaplara sahip sanatçı ve influencer'ların siber dolandırıcılar tarafından sıkça hedef alındığına dikkat çekiyor. Hale Soygazi'nin yaşadığı olay da sosyal medyada güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Hale Soygazi siber saldırıya uğradı - Son Dakika

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