Halep'te SDG ile Çatışma: 1 Askere Kayıp

12.08.2025 17:13
Halep'te SDG ile yaşanan çatışmada Suriye ordusundan 1 asker hayatını kaybetti, gerginlik sürüyor.

Suriye'de Halep vilayetinin kuzeyindeki terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile çıkan çatışmada Suriye ordusundan 1 asker hayatını kaybetti.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 02.35 civarında terör örgütü SDG'ye bağlı iki grubun, Halep'in doğusunda bulunan Tel Maaz bölgesindeki Suriye ordusuna ait mevzilere saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırının ardından şiddetli çatışma çıktığı, Suriye ordusundan 1 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Suriye birliklerinin angajman kuralları çerçevesinde ateş açanlara karşılık verdiği, sızma girişimini engellediği ve Tel Maaz mevzilerine doğru ilerleyen saldırgan grupları geri çekilmeye zorladığı ifade edildi.

"SDG ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor"

Yaşanan son askeri gerginliğin, SDG'nin Menbiç ve Deyr Hafer bölgelerindeki ordu mevzilerini düzenli olarak hedef almaya devam ettiği dönemde gerçekleştiği kaydedildi. SDG'nin ayrıca Suriye hükümetiyle varılan tüm mutabakat ve anlaşmaları ihlal ettiği vurgulandı. SDG'nin Suriye hükümetiyle imzalanan anlaşmalara uyması, Halep kenti ile doğu kırsalındaki ordu personeli ve sivilleri hedef alan sızma, topçu ateşi ve provokasyon eylemlerine son vermesi gerektiği belirtildi. Bu eylemlerin devam etmesinin yeni sonuçlar doğuracağı aktarıldı.

Suriye hükümeti ile anlaşmıştı

SDG, 14 yıl süren iç savaşla parçalanmış bir ülkeyi yeniden birleştirme çabaları kapsamında geçtiğimiz Mart ayında silah bırakarak Suriye ordusuna entegre olma konusunda Şam hükümetiyle anlaşmıştı. Anlaşma, Suriye'nin dörtte birini elinde bulunduran SDG ve diğer yönetim organlarının Şam yönetimiyle yeniden bütünleşmesinin önünü açmayı amaçlıyordu. Ancak anlaşmada SDG'nin Suriye ordusuyla nasıl birleşeceği belirtilmemişti. - HALEP

Kaynak: İHA

