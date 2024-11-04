Halfeti Belediyesi'ne Kayyum Atandı - Son Dakika
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Halfeti Belediyesi'ne Kayyum Atandı

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İçişleri Bakanlığı, Halfeti İlçe Belediyesi'ne kayyum atandı. Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, terör örgütüne üyelik suçlamasıyla görevden alındı ve yerine ilçe kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.

04.11.2024 09:21  Güncelleme: 09:25
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Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı

ŞANLIURFA - İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin ve Batman ile birlikte Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine de kayyum atandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti İlçe Belediyesine kayyum atandığını duyuruldu. DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine ilçe kaymakam Hakan Başoğlu görevlendirildi. Kararın ardından belediye binasında önlem alan polis ekipleri, bariyerler kurarak girip çıkışları kapattı.

Bakanlığın açıklamasında, "Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Mehmet Karayılan'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Halfeti Belediyesi'ne Kayyum Atandı - Son Dakika

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