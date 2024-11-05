Halfeti Belediyesi Önünde Polise Taşlı Saldırı: 8 Gözaltı

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İçişleri Bakanlığınca kayyum atanan Halfeti Belediyesi önünde polise taşlı saldırıda bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın dün görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grup, polise taşlı saldırıda bulundu. Bariyerleri aşmak isteyen gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Taşlı saldırılarda 2 polis yaralanırken gazeteciler de büyük tehlike atlattı. Olay sonrası Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA