Halfeti Belediyesine operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

27.04.2026 12:57  Güncelleme: 13:02
Halfeti Belediyesine yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 50 zanlıdan 46'sı adliyeye sevk edildi. Ellerinde kelepçeyle adliyeye getirilen Halfeti eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Örgüt başının memleketinde seçim kazananlara kelepçe takanlar utansın. İmamoğlu'na kelepçe takmayanlar, Şeref Albayrak'a kelepçe taktılar" diye bağırdı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Halfeti Belediyesine yönelik gerçekleştirilen ihale ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında eski başkan Şeref Albayrak'ın da olduğu zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadeleri alına zanlıların 4'ü emniyet ekipleri tarafından serbest bırakılırken 46 zanlı ise Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından otobüslere bindirilerek Birecik ilçesine götürüldü.

Ellerinde kelepçelerle polis eşliğinde Birecik Adliyesine çıkartılan Halfeti eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Örgüt başının memleketinde seçim kazananlara kelepçe takanlar utansın. İmamoğlu'na kelepçe takmayanlar, Şeref Albayrak'a kelepçe taktılar" diye bağırdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
