Halfeti'de Gazeteciye Saldırı: 25 Gözaltı - Son Dakika
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Halfeti'de Gazeteciye Saldırı: 25 Gözaltı

16.06.2026 12:14
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gazeteci Hüseyin Bozkurt'a yapılan saldırıyla ilgili 25 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gazeteciye yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada toplam 25 kişi gözaltına alındı. Savcılıkta ifadeleri alınan 25 zanlıdan 22'si serbest bırakılırken 3 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen tekne haberinden dolayı Gazeteci Hüseyin Bozkurt'a yönelik gerçekleştirilen saldırıda toplam 25 kişi gözaltına alındı. Savcılıkta ifadeleri zanlılardan 22 tanesi serbest bırakılırken 3 zanlı ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Şanlıurfa Valiliği, Halfeti ilçesinde kontrolden çıkan bir tür teknesindeki ziyaretçilerin Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nın müdahalesi sonucu tahliye edildiğini kamuoyuyla paylaştı.

Yaşanan olay yerel ve ulusal basında yankı uyandırdı. Haberin İHA muhabiri Hüseyin Bozkurt tarafından servis edildiğini iddia eden tekneciler, ilk önce sosyal medya üzerinden tehditlerde bulundu. Daha sonra yaklaşık 20 kişilik grup, muhabire sopalarla saldırdı. Aracına zarar veren grup, daha sonra takip ettikleri araca silahla ateş açtı. Yaşanan saldırıda şans eseri gazeteci ve yanındaki 3 kişi yara almadan kurtuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Hüseyin Bozkurt, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Halfeti, Medya, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halfeti'de Gazeteciye Saldırı: 25 Gözaltı - Son Dakika

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