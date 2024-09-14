Haliç Köprüsü'nde motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Haliç Köprüsü'nde motosiklet kazası: 1 ölü

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Haliç Köprüsü'nde motosiklet, yol temizleme aracına çarparak sürücüsünün ölümüne neden oldu.

14.09.2024 07:17
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Haliç Köprüsü'ndeki feci kazada motosiklet, yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - Haliç Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, İBB'ye ait yol temizleme aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı istikametinde seyir halinde olan 34 GKA 434 plakalı motosiklet, bilinmeyene bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde temizlik çalışması yapan 34 DB 3660 plaklı İBB'ye ait araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerinde feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yolda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipler, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Haliç Köprüsü'nde motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika

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