Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Geniş Video İzle

Haliç Metro Köprüsü üzerinden bilinmeyen bir nedenle denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı can simidiyle kurtardı. Olay, saat 00.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. Gencin çırpındığını gören tur teknesinin kaptanı tekneyle yardıma koştu. Can simidini denizde çırpınan gence atan kaptan, deniz polisinin de yardımıyla genci tekneye aldı. Tekneyle karaya çıkarılan genç, sahilde bekleyen ambulansa alınarak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

28.06.2024 02:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

İSTANBUL - Haliç Metro Köprüsü üzerinden bilinmeyen bir nedenle denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı can simidiyle kurtardı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düşen genç, çırpınarak yardım istedi. Gencin çırpındığını gören tur teknesinin kaptanı tekneyle yardıma koştu. Can simidini denizde çırpınan gence atan kaptan, deniz polisinin de yardımıyla genci tekneye aldı. Tekneyle karaya çıkarılan genç, sahilde bekleyen ambulansa alınarak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Denize düşen gence can simidi atarak kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu,

"Oradan gelirken deniz polisi geldi oraya. Polisler, biri denize atladı mı dedi? Ben de görmediğimi söyledim. Sonra polisler ileriye doğru gitti. Polisler de arıyordu tabi, polisler de görmedi onu. Sonra ben karşımda gördüm onu tam köprünün ayağında ışığa doğru gördüm. Denizde eli havada duruyordu köprünün dibinde. Doğru gittim karşıya, çocuğu almaya. Can simidim burada hazır zaten, daha önce çok böyle adam kurtardığım için, can simidim hep hazır duruyor burada. Attım ona can simidini, yüzerek geldi, titriyordu zaten, yukarı çıktı buraya. Şuuru yerindeydi yalnız, durumu iyiydi. Ambulans geldi, deniz polisi de geldi tabi. Deniz polisinin yardımıyla. Deniz polisi olmasaydı çıkaramazdık" dedi.

Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haliç, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:45:57. #1.11#
SON DAKİKA: Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement