Hollanda polisi Cemil Önal'ın öldürüldüğünü doğruladı! 'Düpedüz infaz' - Son Dakika
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Hollanda polisi Cemil Önal'ın öldürüldüğünü doğruladı! 'Düpedüz infaz'

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Hollanda polisi, Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu söylenen Cemil Önal'ın dün silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Saldırganın eşkali verilirken bir görgü tanığı "Bu düpedüz bir infazdı" sözleriyle anlattı.

02.05.2025 15:41
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Hollanda'nın Lahey (Den Haag) şehrindeki bir otelin terasında dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal'ın öldürüldüğü iddiası doğrulandı.

Hollanda polisi, Rijswijk'teki kalabalık bir otelin terasında vurularak öldürülen şahsın 41 yaşındaki Türk vatandaşı Cemil Önal olduğunu açıkladı. Saldırganın hala yakalanmadığı, cinayeti geniş çaplı bir soruşturma ekibinin araştırdığı belirtildi. Önal'a Rijswijk Hoevevoorde otelinin terasında saat 17.45 sıralarında yakın mesafeden birkaç el ateş edildiği öğrenildi.

"DÜPEDÜZ BİR İNFAZDI"

Oteldeki silahlı saldırı sonrası konuşan otel müdürü, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Müşteri masada otururken yüzü açık bir adam yaklaşıyor, doğrudan ateş ediyor ve kaçıyor" dedi.

Olayın tanıklarından bir kadın ise yaşananları "Bu düpedüz bir infazdı" sözleriyle anlattı.

SALDIRGANIN EŞKALİ VERİLDİ

Açıklamada ayrıca şu bilgiler yer aldı:

  • Görgü tanıkları, saat 17:45 civarında otelin terasında bir silahlı saldırı olayı olduğunu bildirdi.
  • Kurbanın yakın mesafeden vurulduğu belirtildi. Saldırgan daha sonra kaçtı.
  • Olayın soruşturulması için bir Cumhuriyet Savcısı başkanlığında Büyük Çaplı Soruşturma Ekibi kuruldu.
  • Tetikçi, yaklaşık 1.80 boyunda, normal ila sağlam bir yapıya sahip, sakallı ve siyah giysili bir adam olarak tanımlandı.

ARANIRKEN HOLLANDA'DA YAKALANMIŞTI

Önal, KKTC'de 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra "şüpheli" sıfatıyla aranmaya başlanmış, ancak yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş, Hollanda'da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.

Önal, Falyalı cinayetiyle bir ilgisinin olmadığını iddia etmişti.

Hollanda polisi Cemil Önal\'ın öldürüldüğünü doğruladı! \'Düpedüz infaz\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hollanda polisi Cemil Önal'ın öldürüldüğünü doğruladı! 'Düpedüz infaz' - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 205622:
    ne yaparsanız yapın yargılanacak siniz bas çalanlar sanki onu öldürünce konu kapanacakmi Sedat pekerde yokmu aynı bilgiler kasetleri toplayınca konu kapandimi ABD ye kasetleri vermedilermi ipler ABD de zarrab nasıl yaptı almadınız mi calmadiniz mi 0 0 Yanıtla
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