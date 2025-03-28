Haliliye Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Tatlı İmalatını Denetledi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalatı ve satışı yapan işletmelere yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde hijyen, kalite ve son kullanma tarihleri titizlikle incelendi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalatı yapan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. İlçe genelinde tatlı imalatı ve satışı yapan işletmelere yönelik hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirildi. Bayram öncesi vatandaşların yoğun şekilde alışveriş yaptığı işletmeleri inceleyen ekipler, imalat ve satış yerlerinde hijyen denetimini sağladı. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, üretim aşamalarında kullanılan malzemelerin kalitesi ve son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. İşletmelerin ruhsat durumları ve vergi levhalarını da kontrol eden zabıta ekipleri, sağlıksız ve standartlara uymadan üretim yapan işletmelere gerekli uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında bazı işletmelerin eksikliklerinin olduğu tespit edilirken, bu işletmelere eksikliklerini gidermeleri için süre tanındı. Hijyen kurallarına uymayan ve vatandaşın sağlığını riske atacak şekilde üretim yapan iş yerlerine ise cezai işlem uygulandı.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise halk sağlığını korumak adına denetimlerin bayram süresince devam edeceği ve vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda Zabıta Müdürlüğü'ne ihbarda bulunabilecekleri hatırlatıldı. - ŞANLIURFA