Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu\'na Yalan Tanıklık Soruşturması

D Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

"TANIK" SIFATIYLA İFADE VERDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.

4 YILA HAPİSLERİ İSTENİYOR

İki oyuncu hakkında bugün flaş bir gelişme daha yaşandı. Gezi Parkı olaylarına ilişkin 'tanık' sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 2 şüphelinin 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.