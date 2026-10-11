Halit Refiğ, ölümünün 17. yılında Esenler Belediyesi'nin töreniyle anıldı - Son Dakika
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Halit Refiğ, ölümünün 17. yılında Esenler Belediyesi'nin töreniyle anıldı

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Halit Refiğ, ölümünün 17. yılında Esenler Belediyesi\'nin töreniyle anıldı
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Yönetmen Halit Refiğ, vefatının 17'nci yıl dönümünde Esenler Belediyesi'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlediği törenle anıldı. Törende dualar edilirken eşi Gülper Refiğ, eserleri yaşadığı sürece Refiğ'in de onlarla yaşadığını söyledi.

Yönetmen Halit Refiğ, vefatının 17'nci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende dualar edilirken, eşi Gülper Refiğ, "Eserleriniz yaşıyorsa onlarla beraber siz de yaşıyorsunuz" diyerek eşinin eserleriyle yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Yönetmen Halit Refiğ'in vefatının 17'nci yıl dönümü dolayısıyla Esenler Belediyesi tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende merhum Refiğ için dualar edildi.

Merhum Halit Refiğ'in eşi Gülper Refiğ, eşinin kalben kendisiyle birlikte yaşamaya devam ettiğini belirtti. Refiğ, "Burada naçiz vücut, bedeni burada, kalben burada. Benimle beraber yaşıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, ölümsüzlük diye bir şeyler var, biliyorsunuz. Eserleriniz ölüyor, eserleriniz yaşıyor. Onun için eğer eserleriniz yaşıyorsa onlarla beraber siz de yaşıyorsunuz. Benim eşim hayatında böyle pek fazla bir ikbal görmedi, öyle bir beklentisi de yoktu zaten. 'Aman ben zengin olayım' diye. Biz bazı zamanlarda yoksul hayat yaşadık, çünkü çok varlıklı sanayici bir ailesinin oğlu, Boğaz'da yalıları var, Ada'da konakları var, hepsini reddederek işe başlamış. Ben kendi paramı kendim kazanacağım. Çok onuruna düşkün bir insandı. Ben zorluk çekiyordum aslında, kiramızı ödeyemeyecek hale geliyoruz bazen, fakat benim eşim, karnını peynir ekmekle doyurduğu takdirde ve ülkesinde kötü bir şeyler olmadığı zaman, Oğuz Atay, Metin Erksan, Adnan Saygun, Kemal Tahir için bu ülkenin kıymetli insanları için iyi şeyler olduğu zaman keyfine diyecek yok. Her zaman çok mutluydu, çünkü o nefsini ve beni aşmış insanlardandı. Onu kaybettikten seneler sonra ben de onun gibi oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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