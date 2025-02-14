Halk Otobüsü Ani Fren Yaptı, 3 Yolcu Yaralandı - Son Dakika
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Halk Otobüsü Ani Fren Yaptı, 3 Yolcu Yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde halk otobüsünün ani fren yapması sonucu 3 yolcu yaralandı. Olay sonrası ambulansa kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.

14.02.2025 19:24  Güncelleme: 19:28
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Halk otobüsü ani fren yaptı, 3 yolcu yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde duraklayan araca çarpmamak için ani fren yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi halk otobüsünde dengesini kaybeden 3 yolcu yaralandı.

Olay, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Orion mevkiinde meydana geldi. Eski Şifa yönüne seyreden N.K. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünün, bir aracın duraklaması nedeniyle sürücüsü aniden frene bastı.

Otobüste yolcu olarak bulunan Ü.Ö., İ.A. ve Ş.A. dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Yaralı kadın yolcular, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Halk Otobüsü Ani Fren Yaptı, 3 Yolcu Yaralandı - Son Dakika

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