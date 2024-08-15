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Halk otobüsünde çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan halk otobüsünden çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Pir Sultan Caddesi 2305 sokakta seyir halinde olan halk otobüsünde dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak yolcularla birlikte araçtan indi. Kısa sürede yükselen alevler büyümeden yangın tüpüyle söndürülürken, olayda yaralanan olmadı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.