Halk Otobüsündeki Hırsız Yakalandı

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Halk otobüsünde hırsızlık yaptı, polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de halk otobüsünde hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, halk otobüsünde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli T.B. yakalandı.

Hırsızlık anı araç kamerasına yansıdı

Öte yandan hırsızlık anları halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Çalınan malzemeler de sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.