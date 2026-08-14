Halkidiki'de Orman Yangını: 350 Hektar Kül Oldu - Son Dakika
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Halkidiki'de Orman Yangını: 350 Hektar Kül Oldu

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Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'ndaki orman yangınında 350 hektar alan yok oldu, evler yandı.

Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'nda çıkan orman yangınında yaklaşık 350 hektarlık alan küle dönerken çok sayıda ev yandı.

Yunanistan'ın önemli turizm merkezlerinden Halkidiki Yarımadası'nda dün başlayan orman yangını devam ediyor. Çok sayıda kişinin tahliye edilmesine yol açan yangın, 200'den fazla itfaiyecinin hem havadan hem karadan müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler, yangının devam ettiği noktalara müdahaleye devam ederken yangının ilerlemesini önlemek amacıyla iş makineleriyle yangın şeritleri oluşturuldu. Naftilos köyünde çok sayıda ev küle döndü.

İtfaiye Sözcüsü Yiannis Artopios, yangında yaklaşık 350 hektarlık alanın küle döndüğünü açıklayarak, "Kara ekipleri gece boyunca mücadele etti. Şu anda küçük ve dağınık yangınlara müdahale ediliyor ancak ekiplerimiz teyakkuz halinde" dedi.

Yangının elektrik hattına devrilen ağaç sonucu çıktığı değerlendiriliyor

Yunan basınında yer alan haberlerde, yangının makilik alanda başladığı ve kısa sürede yayılarak çam ormanına sıçradığı aktarılarak soruşturmayı yürüten ekiplerin, yangının bir ağacın elektrik hatlarının üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kısa devreyle oluşan kıvılcımlardan çıkmış olabileceğini değerlendirdikleri ifade edildi.

Yunanistan'daki yangınlarda 5 kişi öldü

Öte yandan Yunanistan genelinde bu yaz çıkan orman yangınlarında bugüne kadar 5 kişi hayatını kaybetti, binlerce hektarlık alan küle döndü.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Doğal Afetler, Yunanistan, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halkidiki'de Orman Yangını: 350 Hektar Kül Oldu - Son Dakika

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