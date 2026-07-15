Haluk Levent'e 8 Milyon Dolar Borç İddiası

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Esin Önder Çağlayan'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Çağlayan, "Haluk'un bana çok fazla borcu olmuştu ve bu borçlarını ödeyemeyeceğini, kendisinin müteahhitlerden alacağı taşınmazlar olduğunu, bana olan borcuna karşılık bu taşınmazları bana devretmek istediğini söyledi. Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım. Haluk Levent'ten şikayetçiyim " dedi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esin Önder Çağlayan'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Esin Önder Çağlayan emniyet ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyleyerek, "Y.K. isimli şahsı yaklaşık 15 yıldır arkadaşım olan Haluk Levent aracılığı ile tanıyorum. Haluk ile aramızda uzun zamandır borç alışverişi olmaktadır. Benden her zaman geçici ve kısa süreliğine borç para isterdi. Bu paraları kendisinin asistanı ve muhasebecisi olarak tanıttığı Y.K. isimli şahsın banka hesabına göndermemi istiyordu. Ben bu şekilde tahmini olarak 2023 yılından itibaren ismen bilmekteyim. Haluk'a gönderdiğim bütün borç paraları Y.K'nin şahsi banka hesabına gönderdim. Zaten Haluk resmi olarak da Y.K'nin banka hesaplarını kendisinin kullandığını Vergi Dairesine de beyan etmiştir. Benim Y. ile 2025 yılı ekim-kasım aylarına olan bütün ilişkim bundan ibaretti. Bu tarihlerde yine Haluk'un bana çok fazla borcu olmuştu ve bu borçlarını ödeyemeyeceğini, kendisinin müteahhitlerden alacağı taşınmazlar olduğunu, bana olan borcuna karşılık bu borçlarını ödeyemeyeceğini, kendisinin müteahhitlerden alacağı taşınmazlar olduğunu, bana olan borcuna karşılık bu taşınmazları bana devretmek istediğini söyledi. Ben de uzun bir süredir borç verdiğim paraları geri alamadığım için bunu kabul ettim. Bu şekilde Haluk Levent'in isteği üzerine Y.K. isimli şahıs benim yanıma Ankara iline geldi ve Kocaeli-Gebze'de bulunan bir gayrimenkulün benim üzerime devredilmesi için muvafakatname imzaladık. Daha sonra ilerleyen dönemlerde yine Haluk Levent'in bilgisi ve isteği üzerine Y.K. tarafından benim adıma çok sayıda gayrimenkul devir işlemi gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"8 Milyon dolarlık borç iddiası"

Çağlayan ifadesinin devamında, "En son 2024 yılına kadar Haluk'a gönderdiğim bütün borç paraları bana geri ödedi. Haluk 2025 yılı Haziran ayında menajerleriyle birlikte benim ve ailemin yanına geldi. KEM Yapım ünvanlı firmadan reklam vb. anlaşmalardan dolayı 10 milyon dolar tutarında bir sözleşmesinin olduğunu, alacaklarını 2025 yılının Eylül-Ekim aylarında alabileceğini ancak yardım faaliyetleri nedeniyle şahsi taahhütlerde bulunduğunu, bu taahhütleri yerine getirmezse çok sayıda insanın mağdur olacağını, borcunu kendisinin alacaklarını tahsil ettiği zaman geri ödeyeceğini söyleyerek bizden parça parça toplam da 8 milyon dolar tutarında para istedi. Ben de Haluk ile aramdaki arkadaşlık ve güven ilişkisine dayanarak bu paranın bir kısmını kendisinin isteği üzerine Y.K. isimli şahsın banka hesabına gönderdim. Kalan tutarı ise benim yetkilisi olduğum firmalardan birisinden benim adıma düzenlenen bir çeki yine Y.K. elden teslim ettim. Daha sonra bu borcun ödeme tarihi yaklaştığında Haluk, M.K. isimli bir işadamı ile benim yanıma geldi. Haluk alacaklarının geciktiğini ve yeniden paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek benden tekrardan para istedi. Ben daha önceden borç olarak verdiğim parayı geri almadığım için tereddütte kaldım fakat M.K. bana kendisinin bu borca kefil olduğunu, herhangi bir sorun çıkmayacağını söyleyince Haluk'a yine yaklaşık 8 milyon dolar tutarında borç para verdim. İlerleyen günlerde Haluk bu borç parayı da bana geri ödemedi" diye konuştu.

"Haluk bana Kripto Para Platformu kuracağını söyledi"

Çağlayan, "Yaptığımız görüşmede bir Kripto Para Platformu kuracağını, bu platformu dünya geneline yayacağını, hatta Avrupa Birliği ülkelerinde ödeme yöntemi olarak kullanılacak bir kripto para olacağını söyledi. Ayrıca bu projenin bir yardım projesi olacağını söyledi fakat ben bu projeye inanmadım ama yine de projenin bir sosyal yardım platformu olacağını düşünerek yine Y.K.'nin banka hesabına yaklaşık 6 milyon dolar ilerleyen süreçte bu parayı da geri alamadım. İlerleyen dönemlerde Haluk beni sürekli oyalamaya başladı. Benden almış olduğu borç paraları bana geri ödemedi" dedi.

"Borçlarının karşılığında üzerime gayrimenkulleri yapacağını söyledi"

Çağlayan ifadesinin devamında, "Borç paraların karşılığında bana müteahhitlerden birçok gayrimenkul alacağı olduğunu, benim borçlarıma karşılık olarak bu gayrimenkullerin devirlerini benim üzerime yapacağını söyledi. Ben de uzun bir süredir Haluk'a borç olarak gönderdiğim için bu paraları geri alamadığım teklifi kabul ettim. Bu gayrimenkullerin Haluk tarafından nasıl ve ne şekilde elde edildiğini bilmiyorum. Yalnızca Haluk bana bu gayrimenkullerin asistanı ve muhasebecisi Y.K. tarafından benim üzerime devredileceğini söyledi. Bunun üzerine Y.K. tarafından ilerleyen süreçlerde benim üzerime hatırladığım kadarıyla 62-63 adet gayrimenkul devri gerçekleştirildi" dedi.

"Haluk'a parça parça toplam da 70 milyon dolar para gönderdim"

Haluk Levent'e gayrimenkullerin üstüne geçmesi için para gönderdiğini belirten Çağlayan, "Haluk bahse konu taşınmazları benim üzerime devrederken, taşınmazların sahibi olduğunu söylediği müteahhitlerle hesap kapatırken belli miktarlarda açığı kaldığı, bu açıkların kapatılması için taşınmaz devirlerinden sonra belli oranlarda kendisine para göndermem gerektiğini söyledi. Ben bu şekilde Haluk'a parça parça toplam da 70 milyon dolar civarında bir borç para gönderdim. Bu borç paraların karşılığında ekspertiz değeri toplamı 35 milyon dolar değerinde 68 adet taşınmaz aldım. Bu taşınmazlar halen benim üzerime kayıtlı olup, herhangi bir üçüncü kişiye devir işlemi yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Başaran Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler ya da şahıslar ile aramda hiçbir ticari ilişki yoktur"

Başaran Holding ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyleyen Çağlayan, "Başaran Yatırım Holding ile hiçbir bağlantım ve irtibatım bulunmamaktadır. Bahse konu taşınmazların bu firma ve yetkililerine ait olduğunu bilmiyordum. Bu taşınmazların ne şekilde Yeliz Kaya'ya devredildiği hususunda da herhangi bir bilgim yoktur. Ben bu taşınmazları Haluk Levent'in bana olan borçları karşılığında devir aldım" dedi.

"Haluk Levent'e verdiğim 13 milyon dolar çekin ödeme yükü altındayım"

Haluk Levent'e verdiği çekin ödemesi hakkında konuşan Çağlayan, "Taşınmazların paralarını bu şekilde devirden önce ve sonra olmak üzere Haluk'a borç olarak göndermiştim. Hatta hali hazırda Haluk Levent'e vermiş olduğum ve vadesi 2026 Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım aylarına ait olan 13 milyon dolar tutarındaki çekin ödeme yükü altındayım" ifadelerini kullandı.

"Hala Haluk Levent'ten alacağım bulunmaktadır"

Taşınmaz edinmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Çağlayan, "Taşınmaz edinmek gibi bir niyetim olmadı. Bu taşınmazları anlattığım üzere Haluk Levent isimli şahıstan alacaklarımı tahsil edebilmek için edinmek zorunda kaldım. Bu taşınmazların tamamının parasını ödedim. Halen Haluk Levent'ten alacağım bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Vicdanım istismar edilerek dolandırıldım, Haluk Levent'ten şikayetçiyim"

Dolandırıldığını ve Haluk Levent'ten şikayetçi olduğunu ifade eden Çağlayan, "Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım. Haluk Levent'ten şikayetçiyim. Bu taşınmazlar ile ilgili Haluk Levent'e vermiş olduğum vadeleri 2026 Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım aylarında olan ödemek zorunda olduğum çeklerin kime ciro edildiğinin tespit edilmesini istiyorum. Böylelikle suçluların ortaya çıkacağını düşünmekteyim. Başaran Holding ile ilgili olarak ise ederi 24 milyon dolar olan taşınmazların değerinin 60 milyon dolar olduğu iddia etmesi ve hakkımda bu taşınmazların bedelini ödemediğim yönünde iftiralarda bulunması sebebiyle şikayetçiyim. Bu soruşturma dolayısıyla itibarım zedelenmiştir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL