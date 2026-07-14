Haluk Levent Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltında

Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında baş şüpheli olarak gözaltına alınan Haluk Levent'in ifadesi alınmaya başlandı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, hakkındaki iddialar üzerine 37 kişi ile birlikte gözaltında bulunan sanatçı Haluk Levent'in Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade verme işlemi başladı.

Levent'in başında bulunduğu derneğe yönelik soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 23 zanlının haricinde bugün yapılan yeni operasyonda 14 kişi daha gözaltına alınmıştı. Yeni operasyonda ayrıca 4 şirkete de el konulduğu öne sürülen soruşturmada, Pazar gününden bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Haluk Levent'in, hakkındaki iddialara nasıl cevap vereceği merak ediliyor. - İSTANBUL