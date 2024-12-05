Pelet sobadan zehirlenen hamam çalışanı ve müşteri ölü bulundu
NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesindeki bir hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Niğde'nin Bor ilçesinde bir hamamda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezindeki bir hamamın erkekler kısmında 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; hamamdaki pelet sobasından sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen müşteri B.N. ve hamam çalışanı Ş.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İki kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hamamda Gaz Zehirlenmesi: İki Ölü - Son Dakika
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