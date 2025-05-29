Ankara'nın Haymana ilçesinde yer alan Medrese Kaplıcası'nda gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre Onur Can Güneş (28) ile 3 arkadaşı özel bir kabinde kaplıcaya girdi.
Arkadaşlarının iddialarına göre, bir süre sonra yıkanma odasında uyuyakaldılar. Uyandıklarında ise Güneş'i havuzda hareketsiz halde buldular. Durumu fark eden arkadaşları ve hamam çalışanları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli ölüm üzerine savcılık 3 kişiyi gözaltına altı. Güneş'in cenazesi ise Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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