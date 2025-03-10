Hamas Ateşkes Müzakerelerine Esneklikle Yaklaşıyor

Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin yapılan açıklamada, "Arabulucuların ve ABD Başkanı Donald Trump'ın elçisinin çabalarına esnek bir şekilde yaklaştık ve önümüzdeki müzakerelerin sonuçlarını bekliyoruz" denildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Müzakerelere ilişkin açıklama yapan Hamas, görüşmelerde esneklik gösterdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Arabulucuların ve ABD Başkanı Donald Trump'ın elçisinin çabalarına esnek bir şekilde yaklaştık ve önümüzdeki müzakerelerin sonuçlarını bekliyoruz. İsrail'i anlaşmayı kabul etmeye ve ikinci aşamaya geçmeye zorlayacağız" denildi. Hamas, müzakerelerin savaşın sona erdirilmesi, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve şeridin yeniden inşası konularına odaklandığını bildirdi.

İsrail'in, ateşkesin uzatılmasına yönelik yeni tur görüşmeler için bugün Katar'ın başkenti Doha'ya bir heyet göndermesi bekleniyor.

Anlaşmasının ilk aşaması 1 Mart'ta sona ermişti

Ocak ayında üzerinde anlaşmaya varılan üç aşamalı esir-ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 1 Mart'ta sona ermiş, savaşın kalıcı olarak sona ermesini sağlayacak sonraki aşamalar üzerinde anlaşma sağlanamamıştı. Muhtemel bir ikinci aşamanın şartlarına ilişkin görüşmelerin 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu, ancak İsrail bu görüşmelere katılmayı reddetmiş, bu nedenle de görüşmeler ertelenmişti. - GAZZE