Hamas Lideri Sinwar Vuruldu

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İsrail ordusu, Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anlara ait dron görüntülerini paylaştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Çarşamba (16 Ekim) günü Refah'ın Tel al-Sultan bölgesinde görev yapan 828. Tugay'dan birlikler, bölgede birkaç şüpheli tespit etti. Askerler, ateş açan, el bombası atan ve iki binaya dağılan şüphelilere ateşle karşılık verdi. Askerler tank ateşiyle binalara ateş açarak onları etkisiz hale getirdi. Ertesi sabah askerler tarafından yapılan taramalarda Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın cansız bedeni teşhis edildi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamayla birlikte Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anların görüntüleri de paylaşıldı. Tank ateşiyle birlikte binadan yoğun duman yükseldiği görüldü. - REFAH