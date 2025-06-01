Hamburg\'daki hastanede yangın: 3 ölü, 54 yaralı

Almanya'nın Hamburg kentinde bir hastanede gece saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 16'sı ağır 54 kişi yaralandı. Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg kentine bağlı Hohenfelde semtinde bir hastane gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yoğun olarak yaşlı hastaların tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 16'sı ağır 54 kişi yaralandı.

YANGIN HASTANENİN GİRİŞ KATINDA BAŞLADI

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının hastanenin giriş katında başladığı, ardından da birinci kata sıçradığı öğrenildi. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek ve hastaları tahliye etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Hastanenin giriş katında bulunan bir oda tamamen yanarken, yoğun duman hastanenin 4'üncü katına kadar ulaştı.

YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN ÇABASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Sabaha kadar süren ve 160'dan fazla itfaiye ekibinin katıldığı tahliye operasyonunda kurtarılan çok sayıda hasta, bölgedeki hastanelere sevk edildi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.