Hamile Kadın 4. Kattan Düştü, Eşi ve İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Hamile Kadın 4. Kattan Düştü, Eşi ve İki Şüpheli Gözaltında

Adapazarı'nda 28 haftalık hamile kadın, çamaşır asarken düştü. Eşi ve iki kişi gözaltına alındı.

06.03.2025 12:38
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 28 haftalık hamile kadının çamaşır astığı esnada 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olay öncesinde evden tartışma seslerinin yükseldiği öğrenilirken, kadının kocası ile birlikte o esnada evde bulunan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 haftalık hamile olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed (20) isimli kadın, çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve karnındaki 28 haftalık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda cinayet şüphesi: Kocası ve 2 şüpheli gözaltında

Öte yandan, yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hayatını kaybeden kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A.'yı gözaltına aldı. Olay öncesi evden tartışma seslerinin de yükseldiği iddia edildi. Cinayet şüphesi üzerinde durulan olaya ilişkin şahısların sorguları emniyette devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hamile Kadın 4. Kattan Düştü, Eşi ve İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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